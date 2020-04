LOSC – Mercato : Osimhen a déjà recalé le FC Barcelone et la Juventus

true

Victor Osimhen, l’attaquant du LOSC, est aujourd’hui un attaquant très convoité. Mais cela a également été le cas dans sa jeunesse.

Si Victor Osimhen a débarqué l’été dernier au LOSC avec la réussite que l’on connaît, l’attaquant nigérian est dans les radars de Luis Campos depuis longtemps. Plus précisément depuis un Mondial U17 où le Nigérian avait brillé.

Et comme il l’a confié au journal anglais The Independant, Osimhen a croulé sous les convoitises à cette époque. Au point même que le buteur a refusé de nombreuses propositions très alléchantes. « J’ai parlé avec Arsène Wenger après la fin du tournoi et il voulait que je vienne à Arsenal. J’avais beaucoup d’options. Barcelone, l’Inter, l’Atlético Madrid, la Juventus et le reste ».

Par la suite, Osimhen a expliqué plus en détail pourquoi le choix Arsenal n’avait pas retenu son intention. « Arsenal était une bonne option mais pas la meilleure à l’époque. Je voulais commencer à jouer dès mes 18 ans. Je voulais aller à un endroit où j’avais du temps pour améliorer mon jeu et progresser physiquement. Wolfsburg m’a donné cette possibilité. »