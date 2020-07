LOSC – Mercato : Osimhen a dit oui à Naples mais…

true

En partance pour Naples, l’attaquant nigérian du LOSC Victor Osimhen (21 ans) a donné son feu vert et va bel et bien quitter le Nord au mercato.

Le dossier Victor Osimhen (21 ans) est en passe dêtre réglé. Cela tombe plutôt bien puisque le LOSC doit trouver entre 150 et 160 millions d’euros pour satisfaire la DNCG avant le 16 juillet prochain. En attendant, l’attaquant nigérian semble avoir été conquis par l’opération séduction enclenchée par le club italien depuis le début de la semaine.

Osimhen a dit oui au Napoli mais…

La Gazzetta dello Sport explique que le buteur du LOSC a dit oui au Napoli et s’est mis d’accord sur un contrat de quatre ans, avec un salaire annuel de 2,5 M€ (plus des bonus liés au résultat). L’opération n’est pas ficelée pour autant puisque le LOSC doit désormais valider ou pas ce transfert. Pour l’heure, ce n’est pas encore le cas puisque Naples n’offre que 60 M€ et Adam Ounas en échange d’Osimhen. Le club nordiste attend minimum 70 millions d’euros…