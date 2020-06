LOSC – Mercato : Osimhen à Naples, des révélations sur les négociations

Si le Mercato n’a pas encore ouvert ses portes, Gérard Lopez est déjà sur le pied de guerre au LOSC. L’un des premiers dossiers sensibles à gérer sera celui de Victor Osimhen (21 ans), révélation de la saison des Dogues (13 buts, 5 passes décisives). Le président lillois a déjà reçu des offres cet hiver, d’Espagne et d’Angleterre, comme il l’a confié, et de nouvelles propositions devraient arriver.

#Lille ask €60M to sell Victor #Oshimen. #Napoli are really interested in him. The nigerian striker wants 5-years contract with a wages of €4M a year. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 3, 2020