LOSC – Mercato : Osimhen à Naples, les précisions de Lopez

true

Lors d’un entretien pour la Voix du Nord, Gérard Lopez a confirmé le départ de Victor Osimhen, un an après son arrivée au LOSC.

Malgré une réticence de départ en raison des problèmes récurrents de racisme dans les stades italiens, Victor Osimhen va bien quitter le LOSC pour Naples. C’est ce qui ressort des propos tenus par le président des Dogues, Gérard Lopez, ce samedi, dans un entretien accordé à La Voix du Nord.

« A Naples, il va être leur superstar »

« On a eu plusieurs offres pour Victor, a confié Lopez. On a beaucoup échangé. On s’entend bien. Il m’a demandé et je lui ai donné le nom du club qui à nos yeux lui correspond le mieux, par son style de jeu, l’entraîneur et la progression qu’il envisage. » Et ce club, à n’en pas douter, est bien le Napoli… « Naples ? C’est juste en dessous de la Juve ou du Barça mais c’est au même niveau que l’Atlético de Madrid, a glissé Lopez. S’il va là-bas, il va être leur superstar. Avoir Naples à ses pieds, ça doit être quelque chose dans la vie d’un footballeur. Victor a cette force de performer sous pression. »

L’indemnité du transfert d’Osimhen, estimée à 80 M€, pourrait être aussi inférieure si l’international algérien Adam Ounas était inclus dans la transaction. Le Nigérian avait été recruté pour 14 M€ l’été dernier à Charleroi. Le club belge devrait toucher 15 % de la plus-value effectuée. Et pour le remplacer, c’est du côté de la Belgique que le LOSC pourrait à nouveau se tourner. Les Dogues visent en effet le jeune international canadien Jonathan David, 20 ans, co-meilleur buteur de D1 belge sous les couleurs de La Gantoise.