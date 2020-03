LOSC – Mercato : Osimhen affilié à un compère mythique de Messi

true

Depuis quelques jours, le nom de Victor Osimhen est au centre de l’actualité en Espagne. L’attaquant du LOSC ne cesse de susciter de l’intérêt.

Alors que tous les championnats européens sont en pause, cette période creuse profite forcément aux clubs pour peaufiner leurs observations potentielles. Il n’y a donc rien de surprenant à voir le nom de Victor Osimhen, l’attaquant du LOSC, revenir en haut de l’affiche.

L’attaquant nigérian qui s’est révélé sous le maillot lillois suscite l’intérêt de grands clubs, Real Madrid et Manchester United en tête. Forcément, en Espagne, on s’intéresse donc en détail au profil de celui qui pourrait affoler la Maison Blanche prochainement. Mundo Deportivo n’y va d’ailleurs pas par quatre chemins, en comparant Osimhen à un certain… Samuel Eto’o.

L’attaquant camerounais qui a fait les beaux jours du FC Barcelone aux côtés de Lionel Messi laisse forcément un grand souvenir de l’autre côté des Pyrénées. La comparaison est donc flatteuse pour Osimhen qui serait un Eto’o « avec les nuances dont le football de 2020 a besoin ». Par sa lecture du jeu et sa vitesse, le buteur du LOSC aurait donc une filiation avec Eto’o et serait par son profil « un complément plus qu’un substitut à Karim Benzema ». De quoi convaincre définitivement le Real Madrid de passer à l’action ?