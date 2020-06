LOSC – Mercato : Osimhen himself se positionne sur son avenir

true

Annoncé proche de Naples au mercato, Victor Osimhen n’a pas l’intention de quitter le LOSC cet été. L’attaquant nigérian (21 ans) le dit haut et fort.

À quoi ressemblera l’avenir de Victor Osimhen ? L’attaquant nigérian du LOSC sort d’une première excellente saison en Ligue 1 et a déjà été approché par des clubs anglais et italiens. Aux dernières nouvelles, le Napoli serait même proche de rafler la mise via un gros chèque déboursé à Gérard Lopez.

Si l’entourage d’Osimhen a déjà démenti cet accord, l’intéressé en personne a tenu à les balayer d’un revers de main. « Il y a de fausses informations qui circulent à propos d’un supposé accord que j’ai avec Naples, c’est écœurant. S’il vous plaît, ne les écoutez pas. Je veux rester muet sur tout cela pendant que je pleure mon défunt père », a affirmé le buteur de 21 ans dont les propos sont relayés par Le Petit Lillois.

Osimhen veut qu’on respecte sa période de deuil

Par ailleurs, l’attaquant du LOSC a réagi concernant son trophée de Dogue de la saison écoulée. « Gagner le trophée de joueur lillois de la saison n’était pas mon objectif. Mon objectif était d’aider l’équipe à terminer à une place qualificative pour la Ligue des Champions, a-t-il poursuivi. Mais je tiens à remercier mes coéquipiers et ceux qui ont voté pour moi. Je suis également heureux (d’être dans l’équipe type de la saison) – c’est un sentiment formidable – je suis là et je le prouve. La Ligue 1 n’est pas aussi facile que certains le pensent. Elle est très compétitive et vous devez jouer parmi les meilleurs. »