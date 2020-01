LOSC – Mercato : Victor Osimhen jure fidélité à Lille cet hiver 

true

Victor Osimhen ne parle pas souvent mais il a fait acte de présence ce vendredi en conférence de presse. L’attaquant nigérian du LOSC a notamment évoqué la dernière grosse colère de Christophe Galtier, dimanche à Dijon (0-1).

« Le coach était très déçu après le match contre Dijon. Pour regagner sa confiance, nous allons tout faire pour gagner demain, a-t-il déclaré devant les médias. L’entraîneur a raison de nous critiquer quand nous ne jouons pas bien. On veut gagner dès demain, mais aussi mardi contre Lyon en L1. Nous avons travaillé pour comprendre nos erreurs. »

Le buteur nigérian a aussi parlé de son cas personnel. « Je ne suis pas un joueur égoïste. Quand on gagne, on gagne en équipe, a poursuivi Osimhen. Si on perd, on se sent tous concernés, pas un joueur plus que l’autre. On va mettre de l’agressivité pour gagner demain. Les équipes qui évoluent dans les divisions inférieures peuvent toujours battre de plus grosses équipes. On devra faire attention. » Avant d’évoquer le mercato hivernal, où il est courtisé par les plus grands clubs européens. « Le mercato ? Je suis très bien à Lille. J’essaie de me développer encore et encore, et je reste loyal au LOSC », a-t-il conclu.