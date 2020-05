LOSC – Mercato : Osimhen n’est pas le seul attaquant des Dogues courtisé

Après sa magnifique saison 2019/20, Victor Osimhen va affoler le mercato lillois durant l’été. Un an après Nicolas Pépé, le Nigérian devrait à son tour rapporter un très gros chèque à Gérard Lopez, qui pourra ensuite effectuer son recrutement avec cette manne. Mais chez les Dogues un attaquant bankable peut en cacher un autre…

En effet, le journaliste Manu Lonjon révèle que le jeune Fadiga Ouattara (18 ans) est courtisé par trois clubs étrangers, le Celtic Glasgow, Valence et le RB Leipzig. Les Ecossais voudraient le faire venir au cas où Odsonne Edouard trouverait preneur en Angleterre ou ailleurs.

Celtic have registered an interest in 18-year-old Lille attacker Fadiga Ouattara.https://t.co/ukNCHbatiF

