LOSC – Mercato : Ounas, Üner, Diakité… Le point sur les dossiers des Dogues

true

D’après la Voix du Nord, le LOSC devrait recruter en défense et devant. Plusieurs dossiers sont à l’étude mais cela va dépendre des départs.

Le LOSC ayant repris l’entraînement, la Voix du Nord a réalisé un long article sur le Mercato attendu chez les Dogues. Un marché des transferts où le club nordiste s’attend à être attaqué sur pas mal de joueurs (Maignan, Osimhen, Soumaré, Gabriel, Ikoné) et où Gérard Lopez a prévu quelques ventes et de nouveaux investissements pour préparer la prochaine Ligue Europa.

La vente de Gabriel attendue

S’il est à peu près sûr que Lille ne recrutera pas dans les buts, faisant confiance à Léo Jardim en cas de départ de Maignan, un nouveau défenseur pourrait arriver pour épauler Tiago Djalo et Kouadio-Yves Dabila (de retour de prêt au Cercle Bruges) et combler les départs. Le média nordiste confirme l’intérêt pour Bafodé Diakité (Toulouse FC, 19 ans) même si la situation incertaine des Violets complique aujourd’hui toute approche.

Un ailier explosif devrait être recruté

Au milieu, les départs attendus ont déjà été anticipé (Onana, Pizzuto, Show) et l’arrivée d’Isaac Lihadji (OM, 17 ans) va apporter un choix supplémentaire sur les ailes. Malgré tout, les Dogues cherchent au moins un offensif. D’après la « Voix du Nord », Adam Ounas (Naples, 23 ans) est une piste « réelle mais compliquée » car l’Algérien ne souhaite plus être prêté et pas faire partie d’un deal global pour Osimhen. Le média dément la piste Denis Bouanga mais confirme celle menant à Atakan Üner (ailier du club turc d’Altinordu, 21 ans), dans le radar de Luis Campos et une première offre serait déjà partie (1,5 M€ + pourcentage à la revente).