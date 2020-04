LOSC – Mercato : plusieurs clubs de Ligue 1 auraient recalé Osimhen !

true

Victor Osimhen, l’attaquant du LOSC, fait le bonheur du club lillois depuis le début de saison. Mais son talent aurait pu s’exprimer ailleurs.

Après le départ de Nicolas Pépé à Arsenal, le LOSC a rapidement placé ses billes vers un nouveau renfort offensif à fort potentiel. Victor Osimhen, acheté à Charleroi, a rapidement justifié l’investissement des Dogues.

Avec 18 buts toutes compétitions confondues, Osimhen a rapidement pris le relais de Pépé avec une adaptation express. Son talent n’a d’ailleurs pas mis longtemps à plaire aux recruteurs de grands clubs européens. De quoi donner des regrets à certains clubs de Ligue 1.

Amoureux des Dogues, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du LOSC, rendez-vous sur notre chaîne But! Football Club. #LOSC #Dogueshttps://t.co/DFlCQq4NqL pic.twitter.com/aBI66ero1v — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

En effet, dans une interview accordée à la Voix du Nord, l’éditorialiste Stéphane Pauwels a confié avoir soufflé le nom d’Osimhen à plusieurs clubs de Ligue 1 avant le LOSC. Sans que ceux-ci n’y répondent favorablement. « Écoutez, j’ai été très critique au départ avec Gérard Lopez et je dois reconnaître que depuis deux ans, ils font un travail remarquable. Je pense qu’ils vont bien s’en sortir. Ils ont avec Luis Campos un mec qui travaille remarquablement. Moi, je peux vous dire que j’avais parlé de Victor Osimhen à plein de clubs en France et pas un seul n’a bougé. Campos avait l’œil dessus depuis des mois et voilà le résultat aujourd’hui. »