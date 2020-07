LOSC – Mercato : pourquoi Lopez ne doit rien lâcher pour Osimhen et Gabriel avec le Napoli

true

Le club parténopéen possède les plus grosses liquidités d’Italie ! Il peut donc payer aisément les 80 M€ attendus par Gérard Lopez pour Victor Osimhen.

Le Napoli club le plus riche d’Italie ! Cette annonce de La Gazzetta dello Sport a de quoi surprendre car la Juventus Turin est l’écurie affichant le budget le plus élevé de la Botte (500 M€ contre 371 M€ au SSCN). Mais le quotidien milanais précise que les Azzurri ont 105 M€ de liquidités, fruits de la gestion prudente de leur président, Aurelio De Laurentiis. Et là, même la Juventus ne peut rivaliser.

Ces 105 M€ devraient être investis sur le marché des transferts, annonce La Gazzetta. Et il s’ajouteront aux sommes amassées grâce à la vente de joueurs de premier plan comme Kalidou Koulibaly ou Arkadiuz Milik. La conclusion s’impose d’elle-même : le Napoli a beaucoup d’argent pour faire ses emplettes.

Gerard Lopez et les dirigeants lillois ne doivent pas se faire attendrir par des arguments comme la crise du Covid-19 ou un marché en chute libre : le SSCN a les moyens de payer les 80 M€ attendus par les Dogues pour Victor Osimhen. Les 50 M€ proposés au début des négociations ne sauraient être autre chose qu’une base de départ avant des propositions revues à la hausse.