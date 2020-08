LOSC – Mercato : rebondissement juteux dans le dossier Gabriel !

Gérard Lopez n’en fait plus mystère : Gabriel va bel et bien quitter le LOSC au mercato. Cette semaine, le défenseur central brésilien est plus que jamais sur le départ et va encore renflouer les caisses du club nordiste autour de 20 à 30 millions d’euros.

Seule sa destination reste un point d’interrogation. Nicolo Schirra, spécialiste des transferts en Italie, lâche une information très importante : Arsenal pourrait bien doubler Naples dans ce dossier interminable !

« Arsenal est en négociations pour Gabriel : Lille a un accord avec Naples, intéressé en cas de départ de Koulibaly, mais l’offre des Gunners (25 M€ + 3M en bonus) est plus élevée que celle du Napoli (22 M€ + 3M) », lâche-t-il sur Twitter.

#Arsenal are in talks for #GabrielMagalhaes: #Lille have an agreement with #Napoli (they are interested in him, if #Koulibaly leaves), but the bid of #Gunners (€25M + €3M as add-ons) is higher than Napoli (€22M + 3). #transfers #AFC #LOSC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 16, 2020