LOSC – Mercato : Soumaré déjà en négociations avec un cador anglais ?

Si l’on se fie à une information du quotidien anglais, The Mirror, le milieu de terrain du LOSC, Boubakary Soumaré, aurait déjà entamé des discussions avec Liverpool.

Ce n’est plus un secret pour personne, que ce soit en Ligue 1 ou au LOSC : Boubakary Soumaré va être au coeur d’une folle bataille financière lors du prochain mercato estival. Et peu importe que ce dernier soit sans doute raccourci en raison de l’épidémie du coronavirus.

Si, depuis des semaines, on savait que le milieu de terrain du LOSC était courtisé en Angleterre, The Mirror va cette fois plus loin et affirme que les Reds de Liverpool ont débuté des négociations avec l’entourage du joueur. Problème, mais sans doute pas pour les caisses du club lillois…, le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester United seraient également sur le dossier.

Indemnité de transfert élevée…

Ce dernier qui, on s’en doute, devrait déboucher sur une indemnité de transfert très, très élevée.