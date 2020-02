LOSC – Mercato : Soumaré, des excuses écrites au président Lopez !

true

Le dossier ne met pas Christophe Galtier très à l’aise. Boubakary Soumaré, qui ne figurait pas sur la feuille de match du LOSC face à l’OM dimanche (1-2) a été écarté suite à une décision prise en haut lieu, et ce jusqu’à nouvel ordre. L’entraîneur des Dogues l’aurait approuvée mais s’est refusé à tout autre commentaire après la rencontre.

Un imbroglio sur le contrat de Soumaré

L’origine du conflit daterait en fait d’il y a un an et demi. Selon L’Équipe, l’information circule sur la fin de contrat du joueur en juin 2020, mais il est bien sous contrat pour cinq saisons (3 + 2), soit jusqu’en 2022. Dans son contrat homologué par la LFP, il est précisé qu’en raison du maintien du LOSC en L1 à l’issue de la saison 2018-2019, le contrat sera automatiquement prolongé d’une durée de deux saisons au 1er juillet 2020, soit pour 2020-2021 et 2021-2022.

Le doute s’est installé entre les dirigeants du LOSC et les représentants du joueur. Dans le camp de Soumaré, on explique que la pression est devenue insoutenable. Le LOSC nie totalement, comme le fait d’avoir voulu le transférer en Angleterre cet hiver. Devant cet imbroglio, le milieu formé au PSG aurait récemment présenté des excuses écrites à son président, Gérard Lopez. Un entretien avec Luis Campos, Lopez et l’intéressé a même eu lieu le 22 janvier pour tenter de mettre les choses à plat avant une autre réunion très rapidement. C’est dans l’intérêt de tous, au LOSC.