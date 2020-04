LOSC – Mercato : Soumaré prêt à donner une chance à un courtisan recalé ?

true

L’hiver dernier, Boubakary Soumaré (LOSC, 21 ans) avait refusé Newcastle, la donne pourrait changer cet été.

A l’instar de Gabriel, Boubakary Soumaré (21 ans) devrait rapporter gros au LOSC lors de l’été 2020. En effet, malgré la crise sanitaire et économique du Covid-19, le milieu de terrain formé au PSG demeure un joueur très courtisé qui ne devrait avoir aucun mal à générer une grosse vente quel que soit l’état du marché.

Le onze des Magpies plutôt que le banc du Real ou de Liverpool ?

Si l’on en croit « Le 10 Sport », Soumaré – qui a refusé de rejoindre Newcastle en janvier – espère toujours rejoindre un très grand club… Et l’intérêt d’au moins deux d’entre eux est réciproque. Si Zinédine Zidane songe à lui comme une alternative à Pogba ou Camavinga au Real Madrid, du côté de Liverpool on serait encore plus chaud. C’est en tout cas ce qu’affirme le site internet, assurant que Jürgen Klopp voulait vraiment en faire la doublure d’Henderson.

Face à cette grosse concurrence qui s’offre à lui, Boubakary Soumaré pourrait décider de prendre une toute autre voie… En rejoignant finalement un club de taille « intermédiaire ». Ecartée l’hiver dernier, la piste menant aux Magpies serait toujours d’actualité… Et rendue plus attractive par l’arrivée annoncée d’investisseurs d’Arabie Saoudite. Soumaré sera-t-il sensible à tant d’opiniâtreté de la part d’un club redevenu sportivement ambitieux ?