LOSC – Mercato : après Camavinga, le Real Madrid en pince aussi pour Soumaré !

Selon La Voix du Nord, six à huit clubs prestigieux seraient intéressés par le milieu de terrain du LOSC Boubakary Soumaré dès le mois de janvier. Les Dogues seraient vendeurs à 50 M€.

Dans sa logique de trading, le LOSC va devoir vendre un ou deux de ses meilleurs éléments durant l’été. L’argent récupérer permettra ainsi de financer l’arrivée de nouvelles pépites, dont la valeur sera décuplée grâce au prisme lillois. Les candidats au départ sont nombreux chez les Dogues avec, en premier lieu, le serial buteur Victor Osimhen.

Mais, dans son édition du jour, La Voix du Nord explique que Boubakary Soumaré a également son lot de courtisans, et pas des moindres. Il serait entre six et huit tops clubs européens à lorgner le joueur formé au PSG, parmi lesquels Manchester United, Tottenham, Naples, Valence et le Real Madrid… déjà fan d’Eduardo Camavinga !

Le quotidien nordiste précise que Soumaré aurait une préférence pour la Premier League et que ses dirigeants ne diraient pas non à un départ à deux conditions : recevoir un chèque compris entre 50 et 60 M€ et obtenir le prêt du joueur de 20 ans jusqu’en juin.