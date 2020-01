LOSC – Mercato : trois joueurs dans le radar du Real Madrid

false

L’été dernier, le LOSC a laissé filer Nicolas Pépé, Thiago Mendes ou encore Rafael Léao, trois joueurs essentiels de son effectif. Lors du prochain mercato estival, Christophe Galtier pourrait vivre à nouveau la même expérience.

Si l’on en croit les informations de Marca, le Real Madrid s’intéresserait de près à Victor Osimhen, Boubakary Soumaré et Gabriel. En effet, Zinédine Zidane apprécierait le profil de ces trois joueurs lillois dont la valeur marchande est respectivement de 30M, 22M et 15M d’euros selon le site transfermarkt. Le quotidien ibérique a mis en avant ces trois joueurs du LOSC à sa Une ce vendredi.

🗞 MARCA : « DANS LE RADAR » • Le Real Madrid suit les talents du LOSC qui se démarquent le plus comme des options pour le futur. • Osimhen est un buteur, Soumaré un milieu défensif et Gabriel un défenseur central. pic.twitter.com/xnuJQQ1q2r — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFRA) January 3, 2020



A noter que Victor Osimhen est aussi dans le viseur du Barça, de Manchester United et Liverpool. De leur côté, Manchester City et Naples s’intéressent à Boubakary Soumaré tandis qu’Arsenal et Wolverhampton suivent Gabriel. L’été devrait être animé à Lille…