LOSC – Mercato : un autre cadre de Galtier sur le départ ?

Dans un entretien accordé à un média turc, Yusuf Yazici a avoué que Zeki Celik possédait des offres pour quitter le LOSC cet été.

Au LOSC, le jeu des chaises musicales à commencer. Les meilleurs éléments de la saison dernière ont mis les voiles (Osimhen) ou sont en instance de départ (Gabriel). Campos s’évertue à combler les brèches avec les venues de joueurs à fort potentiel (David).

Dans un entretien accordé à TRT Spor, Yusuf Yacizi a fait une confidence lourde de conséquence sur son compatriote Zeki Celik. « Il y a des offres d’Angleterre et d’Italie pour lui. Il en parle avec moi car c’est un ami très proche. L’équipe intéressée en Italie est Atalanta. Mais, c’est aussi possible que Zeki Celik reste une année supplémentaire à Lille. »

Arrivé en 2018 en provenance d’Istanbulspor (D2 turque), Zeki Celik est devenu un cadre de Christophe Galtier. À 23 ans, après des saisons pleines dans le nord de la France, le latéral droit hyper offensif est venu international et attire de plus en plus les prétendants.

Recruté sur les conseils de Luis Campos, le natif de Bursa (Turquie) pourrait permettre aux Dogues de réaliser une belle plus value. Il avait été acheté pour seulement 2,5 millions d’euros. En cas de départ, les Nordistes pourraient se renforcer à ce poste par une recrue durant ce mercato. Aucun doute que Luis Campos a déjà anticipé une sortie du joueur sous contrat jusqu’en 2023.