LOSC – Mercato : un cador européen accélère pour Victor Osimhen

Selon le Daily Star, Manchester United a intensifié ses contacts pour recruter Victor Osimhen , l’attaquant du LOSC, lors du prochain Mercato.

Alors que ses performances sous le maillot du LOSC suscitent déjà de nombreuses convoitises, Victor Osimhen a vu son président évoquer très clairement la saison prochaine. « Osimhen sera lillois », évoquait Gérard Lopez le mois dernier au micro de RTL, laissant toutefois la porte ouverte à une offre pharaonique.

La tendance, aux yeux du patron lillois, est donc de voir Osimhen jouer une saison supplémentaire dans le Nord. Ce qui tombe bien puisque le joueur est visiblement dans le même état d’esprit. C’est en tout cas ce qu’il avait confié à RMC quelques jours plus tard. « Les rumeurs sur mon avenir ? J’ai vu apparaître ça sur mes réseaux sociaux. ça fait très plaisir. Je me sens bien à Lille. Je me suis rapidement adapté à la vie en France. J’aimerais aller encore plus loin et marquer plus de buts pour mon équipe. J’aimerais bien rester à Lille, mais on ne sait jamais ce qu’il peut se passer. Je dois beaucoup à ce club et ce sont eux les patrons. J’irai là où ils veulent ».

📸 Grâce à une nouvelle réalisation de @victorosimhen9, le LOSC s’impose face à Brest 👊 Quiz ! Combien de buts compte notre numéro 7 avec les Dogues toutes compétitions confondues ? 😇 pic.twitter.com/HqsqwXDn7X — LOSC (@losclive) March 24, 2020

Les offres ne devraient cependant pas manquer. Le Real Madrid et Manchester United notamment suivent de près l’ancien joueur de Charleroi. Et selon le Daily Star, les Red Devils ont accéléré. Le média britannique croit en effet savoir que les dirigeants mancuniens sont entrés en contacts avec l’entourage d’Osimhen. To be continued…