LOSC – Mercato : un dernier départ redouté avant minuit, un milieu arrive pour 2 M€ !

Le mercato du LOSC aura finalement été assez calme cet hiver. Dans le sens des départs, le club nordiste a même réussi à dégraisser récemment en transférant Yassine Benzia à Dijon et en prêtant Adama Soumaoro au Genoa, avec une option d’achat fixée à dix millions d’euros.

Christophe Galtier peut-il dormir sur ses deux oreilles pour autant ? Pas vraiment. L’Équipe, dans son édition du jour, rapporte que le coach du LOSC peut toujours être inquiet pour l’avenir de son défenseur brésilien Gabriel (22 ans).

Gabriel serait prêté dans la foulée en cas de vente

« Boubakary Soumaré va bien rester, au moins jusqu’en juin. Et Gabriel ne sera vendu d’ici à ce soir que si le club acheteur le prête six mois dans le Nord. Le LOSC ne se renforcera plus cet hiver », affirme le quotidien sportif. Quoi qu’il arrive, donc, Galtier ne comptera pas de départ majeur pour la seconde partie de la saison. Quand on connaît le penchant inné du président Gérard Lopez pour le trading de joueurs, c’est déjà une victoire.

Onana arriverait contre 2 M€

Par ailleurs, le club de Leixoes a annoncé la vente d’une de ses pépites au LOSC : Jean Onana (20 ans). Le jeune milieu de terrain devrait venir renforcer la réserve des Dogues dans un premier temps. Le transfert s’évalue à 2M€.