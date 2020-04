LOSC – Mercato : un Dogue n’est pas pressé de rentré dans le Nord

true

Prêté à Belenenses cette saison, Show, le jeune milieu du LOSC, se verrait bien rester encore un peu au Portugal.

Recruté l’été dernier par le LOSC, Show est parti dans la foulée en prêt à Belenenses, club partenaire des Dogues situé à Lisbonne. Et manifestement, le jeune homme s’y plait.

Lors d’une interview sur Instagram reprise par le site « Le Petit Lillois », Show a eu ces mots : « Je constate que chaque jour je grandis dans l’interprétation du jeu. A chaque match, je progresse et je suis de plus en plus satisfait de mon rendement Si les dirigeants lillois acceptent que je reste une autre année, ça ne me posera aucun problème. Ce serait un atout pour moi ».

Avec une grosse concurrence, Show, apparu à 16 reprises cettre saison avec Belenenses, veut donc privilégier son temps de jeu. « Mon opportunité viendra quand il le faudra », a-t-il expliqué.