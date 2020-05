LOSC – Mercato : un dossier épineux revient dans les bras de Luis Campos

Il y a un peu moins d’un an et demi, le LOSC trouvait un point de chute pour un joueur pas franchement désiré. Le défenseur Junior Alonso a rejoint Boca Juniors pour un prêt de 18 mois qui arrive donc à expiration cet été.

Alors que le défenseur lillois s’est imposé au sein de la défense du club argentin, voir Boca Juniors lever l’option d’achat de 3,5 millions d’euros semblait plus que probable. Sauf que le président du club argentin, Jorge Ameal, freine sur ce dossier.

“Junior Alonso is the clubs priority this transfer window. It’ll be difficult for @LOSC_EN to accept another loan. The club will have to pay the €3.5m, or look at alternatives.”

Info:@Tato_Aguilera via @Sportia pic.twitter.com/wje6a74aB1

— Boca in English | Podcast 🏆 (@CABJ_English) May 12, 2020