true

Plutôt proche de Naples ces dernières heures, Gabriel Magalhães (LOSC, 23 ans) n’est pas encore certain de son choix final.

Après Victor Osimhen qui a rejoint Naples pour 81 M€, Gabriel devrait être le deuxième cadre du LOSC à plier bagage cet été. Mais la situation du Brésilien est beaucoup moins limpide que celle de l’avant-centre des Dogues. En effet, le natif de Sao Paulo tarde à prendre une décision et n’a pas encore penché en faveur des Italiens comme certaines rumeurs le laissaient entendre.

Manchester United, une opportunité qui fait réfléchir…

Sur son compte Twitter, Mohamed Bouhafsi, spécialiste Mercato de « RMC Sport », a fait le point sur le dossier. Confirmant que si Naples et Everton sont bien les courtisans les plus sérieux, Manchester United s’est réveillé depuis peu. « Pour l’instant, pas d’offre concrète à Lille mais des discussions », confirme le journaliste, expliquant qu’un 4e club s’était aussi réveillé sans en dévoiler l’identité (Arsenal ? Real Madrid ?).

Pour l’instant, Gabriel et ses agents réfléchissent à toutes les options. Du côté de Lille, où on a accéléré certains dossiers offensifs et validé la signature de Sven Botman (ex-Ajax Amsterdam), on aimerait sans doute que le jeune Brésilien ne mette pas trop de temps à se décider…