LOSC – Mercato : un milieu mexicain arrive, un défenseur pisté au Stade Rennais ?

true

Le LOSC, toujours dans sa quête de joueurs à fort potentiel, s’active sur des dossiers dans tous les secteurs de jeu.

Si le Mercato a officiellement ouvert ses portes depuis ce lundi, le LOSC se montre pour le moment discret dans les dossiers qu’il creuse. Peu de noms filtrent mais cela n’empêche pas les Dogues de plancher sur plusieurs renforts, fidèles à leur politique de recruter des jeunes joueurs à potentiel.

Si l’on en croit le journaliste du Parisien Marc Mechenoua, le LOSC semble notamment aboutir sur un dossier au milieu de terrain. Eugenio Pizzuto, milieu de terrain mexicain de 18 ans qui a disputé la finale du Mondial U17 avec le brassard de capitaine, serait tout proche d’arriver. Le milieu de Pachuca devrait s’engager pour quatre ans avec les Dogues.

Par ailleurs, dans le secteur défensif, le LOSC aurait un œil en Ligue 1 et plus précisément au Stade Rennais. Brandon Soppy, latéral droit convoité par le Celtic Glasgow, aurait refusé une offre récente de Braga d’après le journaliste Manu Lonjon sur son Live Twitch. Ce dernier affirme par ailleurs que « son projet est de jouer ailleurs en Ligue 1 ou en Bundesliga. Il y a un intérêt d’un club du Sud de la France et de Lille ». A voir désormais si le LOSC se montrera suffisamment convaincant.