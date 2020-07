LOSC – Mercato : un premier souci dans le dossier Jonathan David ?

true

Le LOSC, qui a fait une proposition de 25 millions d’euros, pour le Canadien Jonathan David, pourrait dépenser plus dans ce dossier.

On l’a appris hier, via le site internet de nos confrères de l’Equipe : le LOSC est passé à la vitesse supérieure dans le dossier de l’attaquant de la Gantoise, Jonathan David. Avec une première offre de l’ordre de 25 millions d’euros. Problème, en dépit que le dossier soit bel et bien avancé et que le joueur soit visiblement séduit par l’idée de rejoindre la Ligue 1, les dirigeants lillois pourraient être contraints de dépenser plus.

En effet, La Gantoise sait bien que Victor Osimhen est en passe d’être transféré pour plus de 80 millions d’euros à Naples, ce qui, selon l’Equipe, pourrait conduire les responsables belges à exiger 30 ou 35 millions d’euros pour leur attaquant canadien, auteur de 18 buts la saison dernière.

Les enchères pourraient monter

Toujours à La Gantoise, on attendrait également l’ouverture du mercato en Allemagne et en Angleterre pour que certains clubs fassent monter les enchères. A suivre.