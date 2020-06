LOSC – Mercato : un problème complique le dossier Victor Osimhen

true

Victor Osimhen, l’attaquant du LOSC, a de grandes chances de partir lors de ce Mercato estival. Mais le dossier le plus chaud n’est pas le plus simple.

A entendre Christophe Galtier en conférence de presse ce vendredi, on a désormais assez peu de doutes sur le destin de Victor Osimhen. Un an après son arrivée au LOSC, le buteur nigérian devrait faire ses bagages pour un club plus huppé, assurant une énorme rentrée d’argent aux Dogues.

Dans un dossier qui pourrait grimper jusqu’à 80 millions d’euros, Victor Osimhen doit composer avec de nombreuses convoitises, mais la plus insistante reste celle de Naples. Le club italien semble avoir fait une priorité de l’arrivée du Nigérian.

Seulement, comme l’explique la Gazzetta dello Sport, un problème majeur se pose. Le Napoli a en effet déjà atteint son quota de joueurs extra-communautaires et ne pourra pas recruter Osimhen tant qu’une vente ne sera pas actée. Lozano ou Leandrinho pourraient quitter le club pour faire de la place à l’attaquant du LOSC. Mais rien n’est encore finalisé pour le moment.