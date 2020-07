LOSC – Mercato : un proche d’Osimhen annonce que c’est signé avec le Napoli

true

Un journaliste proche de Victor Osimhen assure que le LOSC, le Napoli et le joueur ont enfin signé les papiers pour un transfert.

Véritable feuilleton de l’intersaison, le départ de Victor Osimhen au Napoli n’a toujours pas été officialisé. Le club italien a fait toutes les déclarations d’amour possibles et imaginables mais l’attaquant du LOSC préfère la Premier League, sans compter qu’il a été contraint de changer d’agents en cours de route. Il a d’ailleurs été question à un moment d’une lassitude du SSCN devant l’enlisement des négociations.

Mais, bonne nouvelle pour le Napoli comme pour Lille, qui a besoin de l’argent de son transfert : ce serait signé entre toutes les parties ! C’est Oma Akatugba, un ami journaliste d’Osimhen, qui l’a assuré à la radio Punto Nuovo : « Pour autant que je sache, le contrat d’Osimhen avec Naples est signé, tant en Italie qu’en France. Cela signifie que la dernière étape a également été franchie. Et même les examens médicaux ont déjà eu lieu, bien que beaucoup de gens le nient, mais c’est la vérité ».

« Les émissaires de Naples rendront visite au garçon aujourd’hui (mercredi), qui, avec son agent, participera à une réunion avec le club bleu et les autres parties concernées. De là, ils prendront des photos tous ensemble et seront ensuite prêts à rendre l’accord officiel » Mais alors, si c’est signé, pourquoi l’officialisation tarde-t-elle autant ? Selon Ignazio Genuardi, c’est parce qu’Osimhen et son nouveau représentant négocieraient un salaire revu à la hausse…