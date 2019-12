LOSC – Mercato : un retour imprévu se profile pour Christophe Galtier

false

En difficulté du côté de Belenenses (D1 portugaise), Imad Faraj (20 ans) devrait revenir au LOSC plus tôt que prévu.

Grand espoir du LOSC et sous contrat jusqu’en juin 2022, Imad Faraj (20 ans) a fait partie du cortège de joueurs nordistes prêté au SAD Belenenses dans le cadre du partenariat entre les deux clubs. Un choix qui ne s’est cependant pas révélé payant pour le natif de Croix, apparu seulement à trois reprises (53 minutes jouées) en Liga NOS cette saison.

Au cœur des tensions entre Lille et le club satellite de Belenenses, le dossier Faraj pourrait prendre un nouveau tournant dans les prochains jours. Si l’on en croit « France Football », le LOSC et la formation portugaise se seraient entendus pour résilier prématurément le contrat de prêt de Imad Faraj, six mois avant son terme.

Attendu du côté de Luchin dès les premiers jours du mois de janvier, Faraj devrait d’abord réintégrer le groupe de Christophe Galtier… Avant d’être éventuellement prêté en Ligue 2 d’ici au 31 janvier 2020.