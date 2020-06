LOSC – Mercato : une fuite trahirait l’échec des Dogues pour José Juan Macias

true

Voilà quelques jours maintenant que le nom de José Juan Macias a été évoqué du côté du LOSC. Mais les Dogues semblent mal partis dans ce dossier.

Il y a quelques jours, le journaliste Manu Lonjon révélait sur son Live Twitch l’intérêt du LOSC pour José Juan Macias. Le jeune attaquant mexicain de Chivas (20 ans) aurait séduit Luis Campos sur son potentiel prometteur. Un profil qui colle totalement à la philosophie des Dogues.

Seulement, le club nordiste n’est pas le seul à avoir repéré le talent de Macias qui est convoité ailleurs en Europe et notamment en Allemagne. Et justement, alors que le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen lui font les yeux doux, c’est peut-être de l’autre côté du Rhin que son avenir se dessine.

Sur son compte Instagram, José Juan Macias a en effet posté une photo d’un entraînement qui a suscité un commentaire sans équivoque d’un de ses partenaires. « Comment ça se passe avec l’allemand ? », a en effet commenté son partenaire Issac Brizuela. Bien entendu, toute la presse mexicaine y voit un indice très clair sur la future destination du jeune Mexicain. Ce qui ne constitue pas une bonne nouvelle pour le LOSC, bien évidemment.