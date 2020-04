LOSC – Mercato : une idée de l’OL pour remplacer Victor Osimhen ?

true

Sur le départ à l’intersaison, le buteur du LOSC Victor Osimhen pourrait être remplacé par l’attaquant français du Celtic Odsonne Edouard.

Depuis plus d’un an, il n’y en a que pour lui au Celtic Glasgow : Odsonne Edouard affole les compteurs, marquant but sur but, aussi bien avec les Hoops qu’avec l’équipe de France Espoirs. Et son attitude, mélange de zénitude et de nonchalance, est adorée des supporters, qui lui ont dédié une chanson, « I wanna be Edouard ».

Mais les Ecossais sont bien conscients qu’ils ne pourront pas conserver longtemps l’ancien Parisien de 22 ans, dont la cote oscille entre 30 et 40 M€. Leur rêve serait de le prolonger pour le garder encore un an, afin de remporter un dixième titre consécutif, ce qui ne s’est jamais produit dans l’histoire du championnat écossais.

Le problème, c’est que les concurrents sont nombreux. En Angleterre (Arsenal, Everton), mais aussi en France. L’OL en a fait sa cible prioritaire en cas de départ de Moussa Dembélé. Mais Le 10 Sport assure que le LOSC a aussi coché son nom sur ses tablette pour remplacer un Victor Osimhen qu’il sera bien difficile de retenir à l’intersaison. Edouard est jeune et a un très gros potentiel, soit exactement ce que recherchent les Dogues.