LOSC – Mercato : une piste loin de l’OM se dessine déjà pour Luis Campos

Après que le journaliste Nicolas Vilas ait allumé une première mèche dans la nuit, RMC a confirmé l’information ce matin. Luis Campos, conseiller sportif du LOSC et pilier du projet lillois en matière de recrutement, aurait demandé son départ du club.

Une annonce forcément très inquiétante pour les supporters lillois qui perdraient avec le départ de Luis Campos le véritable architecte de l’effectif des Dogues. En revanche, beaucoup espèrent désormais voir le cerveau portugais dans leur club. Il faut dire que Luis Campos ferait forcément du bien à un club en reconstruction comme l’OM. Sauf que les relations avec Jacques-Henri Eyraud seraient compliquées.

De toute façon, l’annonce de son départ probable a surtout agité la communauté de… Tottenham. Sites spécialisés sur les Spurs comme supporters, tout le monde voit avec le départ de Luis Campos un signe positif pour le voir collaborer avec José Mourinho. Si la rumeur Tottenham existe de longs mois, les jours qui viennent permettront sans aucun doute de la confirmer… ou non.

#thfc target Luis Campos has asked to leave his position as director of football at Lille OSC. | @RMCsport

