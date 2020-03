LOSC – Mercato : une prolongation bientôt offerte à Loïc Rémy !

true

En fin de contrat au 30 juin prochain, Loïc Rémy (33 ans) a prouvé ces dernières semaines son importance du côté du LOSC. Auteur de 13 buts en 29 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, l’ancien international français (31 capes) pourrait bien continuer l’aventure dans le Nord de la France.

Dans des propos accordés à « L’Equipe », Gérard Lopez a en effet expliqué songer de plus en plus à une prolongation de son attaquant : « On va s’asseoir d’ici quelques semaines et discuter tranquillement. Il nous fait du bien sur le terrain et en dehors. Avec lui on sait ce qu’on a ».

Lopez : « J’aimerais bien que nous continuions ensemble »

Et l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois poursuit : « Il a eu des offres cet hiver, nous ne voulions pas qu’il parte et lui non plus, et il en aura encore cet été. Loïc connaît le club et a parfaitement rempli le rôle qui est le sien cette saison. Je n’aime pas me compliquer la vie. J’aimerais bien que nous continuions ensemble. On verra ce qu’il décide ».

Si Loïc Rémy aura sans doute la main pour décider de son avenir, le volet financier devrait néanmoins tenir une part importante dans la discussion. Rappelons qu’avec un salaire estimé à 270 000€ brut par mois, l’ancien Marseillais et Lyonnais est le joueur le mieux payé du vestiaire aujourd’hui.