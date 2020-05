LOSC – Mercato : Victor Osimhen détourné de Liverpool

Au LOSC, ces derniers jours, une rumeur a circulé concernant une offre monstrueuse formulée pour Victor Osimhen. Celle-ci s’élevait à 85 millions d’euros et il s’agirait de Liverpool. Les futurs champions d’Angleterre possèdent pourtant une triplette de choc avec Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané.

Une triplette qui fait trembler toutes les défenses depuis trois ans mais au sein de laquelle des premières fissures sont apparues, Mané ayant de plus en plus de mal à supporter l’égoïsme de Salah.

