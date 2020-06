LOSC – Mercato : Victor Osimhen fait une annonce sur son avenir 

Si le Mercato n’a pas encore ouvert ses portes, Gérard Lopez est déjà sur le pied de guerre au LOSC. L’un des premiers dossiers sensibles à gérer sera celui de Victor Osimhen (21 ans), révélation de la saison des Dogues (13 buts, 5 passes décisives). Le président lillois a déjà reçu des offres cet hiver, d’Espagne et d’Angleterre, comme il l’a confié, et de nouvelles propositions devraient arriver. En Italie, Naples est très chaud sur le dossier et Nicolo Schira, spécialiste des transferts, révèle que le LOSC a fixé les conditions d’un éventuel transfert.

Selui lui, les Dogues demandent 60 M€ pour le Nigérian. Après les 80 M€ versés par Arsenal pour Nicolas Pépé (80 M€) il y a un an, le club nordiste vise donc une belle plus-value pour Osimhen, acheté 12 M€ à Charleroi l’été dernier. Le joueur de 21 ans est sous contrat au LOSC jusqu’en juin 2024. Schira précise qu’Osimhen demanderait 5 ans de contrat au Napoli et 4 M€ de salaire annuel. Agacé par cette dernière rumeur, l’intéressé est sorti du silence via le site Omasports.

« Les informations concernant mon accord avec Naples sont fausses. Je suis surpris par ces journalistes qui se disent professionnels. Je vous demande d’ignorer ces fake news sur mon compte. Quand il y aura un accord pour mon transfert, vous le saurez directement par moi », a clarifié le Super Eagle.

Guys. Disregard any story linking or confirming that @victorosimhen9 has signed for SS Napoli. It is fake!! When the time comes for a transfer you all will be adequately informed true the appropriate channel .

— Oma Akatugba (@omaakatugba) June 4, 2020