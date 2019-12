LOSC – Mercato : Yusuf Yazici ne sera pas remplacé

false

Si le LOSC va devoir faire sans Yusuf Yazici jusqu’à la fin de saison, les Dogues ne recruteront pas pour le remplacer.

Victime d’une rupture du ligament croisé juste avant la trêve lors de la défaite du LOSC sur la pelouse de l’AS Monaco (1-5), Yusuf Yazici (22 ans) ne rejouera plus avec les Dogues cette saison. Un gros coup dur pour Christophe Galtier qui a perdu son international turc et recrue la plus chère de l’histoire du club.

Forcément, avec un Mercato qui démarre dans quelques jours, l’Etat-major lillois s’est posé la question d’un recrutement au poste de milieu offensif / ailier pour combler ce gros pépin physique. Si l’on en croit « Le 10 Sport« , le board nordiste a tranché et Christophe Galtier a validé l’option prise.

Avec une compétition en moins à disputer (les Dogues sont éliminés de la Ligue des Champions), l’entité LOSC a considéré qu’il n’était pas nécessaire de remplacer Yazici pour les six prochains mois. Si les Nordistes ont les moyens de se renforcer pour compenser, Christophe Galtier va s’appuyer sur le retour de blessure de Timothy Weah, absent depuis début août, pour apporter du sang neuf à son secteur offensif.