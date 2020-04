LOSC – Mercato : Zeki Celik fait le point sur son avenir

true

S’il reconnaît sans peine rêver de Premier League, Zeki Celik (LOSC, 23 ans) ne fait pas une fixation sur un possible départ cet été.

Resté dans le Nord de la France pour y vivre son confinement, Zeki Celik (LOSC, 23 ans) a donné de ses nouvelles au média turc « TRT Spor ». Le latéral droit international (14 capes) – qui a tenu à saluer le travail des soignants face au Covid-19 – a aussi parlé de choses plus légères comme son avenir.

Après deux ans à Lille, dans un club où il se sent bien, l’ancien joueur d’Istanbulspor n’est pas fermé à un départ à l’été 2020 mais il n’y pense pas plus que ça : « La Premier League est un de mes objectifs. Je ne sais pas comment se déroulera la période de transfert car la Ligue 1 est interrompue pour le moment. Mais je ne fais pas attention aux rumeurs et mes agents savent que je suis concentré au LOSC ».

Très coté sur le marché avant la crise sanitaire actuelle, Zeki Celik le sera-t-il toujours autant après avec la baisse des tarifs d’une crise économique et un Brexit qui va transformer le marché ? Rappelons que le natif de Bursa dispose d’un contrat de très longue durée au LOSC, jusqu’en juin 2023…