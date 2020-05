LOSC – Mercato : Zeki Celik fait une annonce pour son avenir

true

Le latéral droit turc a expliqué à un média de son pays qu’il avait encore trois années de contrat avec Lille et qu’il se voyait continuer dans le Nord.

Actuellement en Turquie, où il est également confiné, Zeki Celik a accordé une interview sur Youtube à DHA (propos retranscrits par Le Petit Lillois). L’occasion pour le latéral droit de 23 ans d’évoquer son avenir, lui qui est très courtisé et qui constitue l’un des éléments les plus bankables de l’effectif de Christophe Galtier.

« J’ai un contrat de 4 ans (ndlr : plus que 3 ans désormais) avec mon club. On dit qu’il y a des prétendants au transfert, mais je ne sais pas. Mon agent et mon club discutent de ces questions. Je me prépare pour la nouvelle saison et je suis heureux dans mon club. »

🔊 ON Comme sur les terrains de foot, la victoire face au virus se fera unis 🙏 Si vous le pouvez, faites comme nous et venez en aide @FondationHPHF pour équiper les établissements de soin et maintenir le lien dans les familles ⏩ https://t.co/o1wED36JQL MERCI 👏 pic.twitter.com/FgaeAVvisU — LOSC (@losclive) April 1, 2020

« L’arrêt du championnat français était la bonne décision. Il n’est pas juste de jouer dans ces conditions. Je pense qu’il est plus correct de commencer le football après la fin de la pandémie. Je préfère attendre plutôt que de jouer avec la peur. »