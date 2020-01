LOSC : Nicolas Pépé enfin lancé à Arsenal grâce à Arteta ?

true

Une titularisation, une victoire de prestige et un but. L’ancien attaquant du LOSC Nicolas Pépé a vécu une belle soirée ce mercredi, comme il en a peu connu depuis son arrivée à Arsenal. Face à Manchester United, l’ailier ivoirien a brillé.

Au micro de RMC, Nicolas Pépé n’a pas caché sa satisfaction avec cette victoire qui fait « du bien pour la confiance de tout le monde ». Un succès qui porte la patte d’un Mikel Arteta qui semble déjà imposer sa vision. « On fait beaucoup, beaucoup de vidéo aux entraînements pour être performant en match. (…) C’est tout nouveau pour nous. Un nouveau système, des nouvelles consignes. On s’adapte rapidement, ça s’est vu sur les trois derniers matchs. Même si on n’a pas gagné, on a été très bon. Il manquait juste cette victoire, ce qu’on a su faire ce soir face à Manchester United. C’est bien pour la suite. »

Sur le plan individuel, Nicolas Pépé pouvait savourer d’avoir brillé dans un jour qui plus est important. « Ma titularisation, je l’ai appris ce matin. J’ai eu une discussion avec le coach. Il m’a annoncé que j’allais débuter et m’a demandé si j’étais prêt. Je lui ai répondu que je me sentais prêt. Je voulais montrer que j’étais prêt. En plus, aujourd’hui, c’est l’anniversaire de ma mère. Ce n’est que du positif pour moi et pour l’équipe. Maintenant, il faut enchaîner pour retrouver ce top 4 », a prévenu Pépé.