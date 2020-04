LOSC : Obraniak a une bonne raison de dire oui aux huis clos

true

Pour l’ancien milieu du LOSC Ludovic Obraniak, la Ligue 1 doit vite reprendre après le déconfinement, même si c’est à huis clos.

Le déconfinement étant pour le lundi 11 mai, le football pourrait reprendre ses droits début juin. Mais ce sera sans public car le président de la République, Emmanuel Macron, a interdit les grands rassemblements avant la mi-juillet. Du coup, il va falloir aux instances du football français décider si elles préfèrent terminer la saison au plus tôt mais sans public ou plus tard mais avec des tribunes pleines.

Pour Ludovic Obraniak, plus tôt le ballon recommencera à rouler, mieux ce sera pour tout le monde. L’ancien milieu de terrain du LOSC a conscience que jouer des matches dans des stades vides, ça perd de son charme, mais il assure que les passionnés sont tellement en manque de foot qu’ils comprendront…

« On est tous en manque de football, a-t-il déclaré sur La Chaîne L’Equipe dans des propos relayés par lepetitlillois.com. Moi je suis tellement en manque que même un match à huis clos, ça me procurerait de l’émotion. L’absence de sport et de foot à la télé se fait ressentir, ça fait longtemps. Comme je suis accro, j’ai besoin de ma dose, de voir un match avec ou sans public. J’ai besoin de revivre ma passion à travers une rencontre que ce soit avec ou sans les supporters. Mais c’est vrai que lorsqu’on est joueur, c’est compliqué de jouer à huis clos »