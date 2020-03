LOSC – OL (1-0) : les trois enseignements de la victoire capitale des Dogues

true

Un fossé qui se creuse pour la C1

L’OL avait bien conscience, ces derniers jours, d’entrer dans une série capitale avec le LOSC, le Stade Rennais et l’OM notamment au programme dans les cinq prochains matchs de Ligue 1. Le premier virage face aux Dogues a donc été mal négocié. Avec neuf points de retard désormais sur le LOSC, Rudi Garcia et ses hommes ont peut-être déjà dit au revoir à la Ligue des champions… mais pas encore adieu. Quant aux hommes de Christophe Galtier, l’opportunité de laisser un rival sur le côté tout en collant aux basques du Stade Rennais était trop belle. Le LOSC a su la saisir pour s’offrir une fin de saison palpitante.

Rudi Garcia, un choix tactique qui pose question

Pour cette rencontre, Rudi Garcia a choisi d’opter pour une composition étrange. Exit le 4-3-3 qui avait bien fonctionné lors du derby face à l’ASSE, mais aussi durant une heure face au PSG. Le coach de l’OL a choisi de revenir à un 3-5-2 qui s’est vite transformé en 5-3-2, tant les Gones se sont montrés frileux. Avec des individualités (Aouar, Dembélé, Guimaraes) décevantes, les joueurs lyonnais ont mal négocié un rendez-vous très important. Avec au bout une défaite qui coûte très cher.

Loïc Rémy a encore frappé face à l’OL

S’il a été formé à l’OL et a éclos sous le maillot des Dogues, Loïc Rémy prend surtout un malin plaisir à faire mal à son club formateur dès qu’il le retrouve. L’attaquant lillois est tout simplement, au 21ème siècle, le joueur qui a le plus marqué contre l’OL avec sept réalisations comme l’a souligné Opta. Au delà de cette réussite face aux Gones, l’attaquant lillois confirme surtout sa très belle dynamique depuis des semaines. Plus en vue encore que Victor Osimhen, Rémy confirme qu’il sera une arme importante pour que Christophe Galtier et ses hommes puissent aller chercher le podium.