false

S’il a rejoint le LOSC dans les bagages de Luis Campos, Farès Bahlouli (24 ans) n’est jamais vraiment parvenu à s’imposer dans le Nord. Depuis de longs mois maintenant, l’ancien joueur de l’OL et de l’AS Monaco n’a plus du tout la confiance de Christophe Galtier, lequel ne le convoque même plus dans le groupe professionnel.

D’après « L’Equipe », Bahlouli aurait même résilié en catimini ses six derniers mois de contrat avec le club nordiste et pourrait prochainement revenir dans sa région d’origine. En effet, comme rapporté par « Le Progrès », Lyon-Duchère se serait rapproché du joueur et de son entourage dans l’espoir de le convaincre de renforcer l’actuel cinquième de National 1. Une arrivée toutefois conditionnée par la réponse de la DNCG, qui a encadré la masse salariale du petit club des hauteurs de Lyon.

Considéré comme un grand Espoir lors de sa formation dans la Capitale des Gaules, Farès Bahlouli – qui avait été transféré en 2015 sur le Rocher – n’est jamais parvenu à s’imposer durablement que ce soit à l’ASM, au Standard de Liège et au LOSC (30 matches, 3 buts en quatre ans et demi).