LOSC, OL, OM – Mercato : Campos a trouvé le successeur d’Osimhen !

Dans le viseur de l’OM et de l’OL, Marcos Paulo (19 ans) est la priorité du LOSC. Les Dogues voient le Brésilien comme le successeur de Victor Osimhen.

Au LOSC, le mercato s’anticipe. Avec le départ prévu de Victor Osimhen, Luis Campos a déjà sorti le prochain tour dans son sac. L’été dernier, le Nigérian avait remplacé Nicolas Pépé, parti pour 80M€ à Arsenal. Cette fois, Osimhen pourrait laisser sa place à un international portugais moins de 19 ans, bien connu de l’OM et de l’OL.

Selon les informations de FootMercato, le LOSC a fait de Marcos Paulo (19 ans) sa priorité pour le poste d’avant-centre. Cette jeune pépite évolue du côté de Fluminense (D1 brésilienne). Avec 8 buts en 29 apparitions, le natif de São Gonçalo (Brésil) a tapé dans l’oeil de beaucoup de clubs. En plus des deux Olympiques, le gamin est déjà dans le radar du FC Barcelone !

Pour le LOSC, Campos a validé la piste

Selon la presse brésilienne, l’OL et l’OM étaient venus aux renseignements dernièrement. Cette nouvelle avait attisé la colère du club carioca. Le « Flu » avait publié un communiqué pour démentir l’information. Avec une clause libératoire fixée à 45 M€, Marcos Paulo est hors budget pour le LOSC. Mais, sa situation contractuelle (sous contrat jusqu’en 2021) fera baisser la note.

D’après OGloboesporte, une offre avoisinant les 15 M€ pourrait suffire à convaincre le club auriverde. Une somme rondelette que le LOSC pourra se permettre de réinvestir avec la vente de Osimhen. Les Dogues travaillent aussi sur la prolongation du vétéran Loïc Rémy (33 ans). Avec Marcos Paulo, l’attaque du LOSC aura fière allure entre expérience et jeunesse.

Les Nordistes sont bien décidés à miser sur le jeune espoir qui a déjà foulé les pelouses françaises… L’année dernière, l’attaquant était présent lors du Tournoi Maurice Revello (ex Tournoi Toulon). Il avait marqué un but en deux rencontres. Avec l’oeil expert de Luis Campos, Marcos Paulo pourrait bien devenir la nouvelle révélation du cru Ligue 1 2020-2021, au grand dam de l’OM et de l’OL.