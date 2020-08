LOSC, OMÂ : Galtier veut voir le PSG gagner la C1

true

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain va tenter de remporter la finale de la Ligue des Champions. Le PSG défiera le Bayern Munich, vainqueur de Lyon (3-0) mercredi soir. Invité à se prononcer sur la rencontre, Christophe Galtier, en conférence de presse jeudi, a expliqué qu’il souhaitait voir Thiago Silva et ses coéquipiers soulever la Coupe aux grandes oreilles à Lisbonne.

« On va avoir une belle finale »

«Le PSG a autant de chances que le Bayern Munich de remporter cette magnifique coupe, a confié l’ancien défenseur de l’OM Ce serait bien que cette coupe vienne chez nous. » Et à lui d’ajouter : « J’ai trouvé Paris très fort sur la demi-finale. Lyon a été malheureux. Le Bayern a tellement été étincelant contre le Barça. C’est du 50-50. Évidemment, il y a un club qui est habitué à ce genre de rencontres et à être dans le dernier carré. Paris, en dehors de tout le talent qu’ils peuvent avoir et ils en ont, a dégagé une force collective de haut niveau. Ce qui leur a manqué parfois. Ils ont su se fédérer. Cela va se jouer à pas grand chose. On va avoir une belle finale, en espérant une victoire parisienne.»