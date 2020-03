LOSC, OM : Gérard Lopez en remet une couche sur Marcelo Bielsa

true

Il a, un temps, été considéré comme un Messie à l’OM, puis au LOSC. Avant de fuir le premier club (OM) et d’être remercié du second (LOSC). On parle ici de l’entraîneur Marcelo Bielsa, actuellement à Leeds, et qui continue de faire jaser à chacun de ses passages dans les différents clubs. C’est toujours le cas à Lille, preuve en est au travers de l’entretien récemment accordé par le président Gérard Lopez à Onzemondial.

Car l’homme fort du club lillois est catégorique : El Loco n’a tout simplement pas voulu travailler avec certaines personnes.

« Même des gens intelligents peuvent parfois se tromper »

« Peut-être que pour quelqu’un d’extrême, Bielsa est peut-être allé trop loin dans ce qu’il a voulu faire. Il est peut-être allé… (Il cherche ses mots). Au bout de ses idées ? Trop peut-être. Et comme il n’y avait pas de contre-poids… Même des gens intelligents peuvent parfois se tromper. Je pense qu’il s’est peut-être trompé sur certaines choses. Il n’a pas voulu travailler avec certaines personnes très importantes pour le club. »