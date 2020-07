LOSC, OM – Mercato : Lihadji a déjà donné un goût de Nicolas Pépé aux supporters

false

Même si le LOSC a connu une soirée décevante face au Club Bruges en amical, les Dogues peuvent néanmoins se satisfaire de la performance d’Isaac Lihadji.

Ce samedi soir, un LOSC bien moins en jambes que son adversaire a souffert face au Club Bruges. Face à une équipe qui disputait déjà son sixième match de préparation, les hommes de Christophe Galtier ont affiché un visage fébrile.

Dans ces conditions, les motifs de satisfaction sont assez rares, mais le principal est sans doute la performance d’Isaac Lihadji. L’ailier arrivé de l’OM pour signer son premier contrat professionnel au LOSC a démontré une palette technique très intéressante qui n’a pas manque de convaincre les supporters.

Une comparaison évidente avec Nicolas Pépé

Le compte Twitter du LOSC a en effet interrogé les fans des Dogues sur la performance de Lihadji. Et l’unanimité est claire sur le fait que l’ailier droit démontre déjà un talent très prometteur. Dans ses prises de balle et ses accélérations, difficile d’ailleurs de ne pas y voir une filiation avec un certain Nicolas Pépé. Une comparaison notée par certains supporters qui ne peuvent qu’espérer désormais que celle-ci se confirme.