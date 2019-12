LOSC : Osimhen, Monaco, vacances... Le point de Galtier avant le dernier match de l'année

false

Samedi soir (20h45), le LOSC se déplace à nouveau à Monaco pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Christophe Galtier fait le point.

Le point santé

« Victor est rentré hier de Monaco après avoir passé des examens. Ils ont montré qu’il est apte à jouer demain. Il a eu un bilan très poussé, et aujourd’hui, nous avons le feu vert pour qu’il puisse jouer. Et il souhaite jouer ! Jérémy Pied est forfait, il a une petite lésion musculaire. Il sera opérationnel à la reprise. Reinildo est apte, comme Jonathan Bamba ».

Sur cette deuxième opposition face à l’ASM cette semaine

« Il faut avoir de la confiance. C’est à moi de la réguler. Nous avons beaucoup travaillé sur notre match contre Monaco. Dans beaucoup de secteurs, je n’étais pas satisfait. On devra être mieux structurés et mieux équilibrés (…) J’étais très content qu’on se qualifie à l’extérieur face à Monaco. Je sais que demain, ça ne sera pas le même Monaco. Pour avoir un résultat positif, on devra faire mieux que mardi (…) Les joueurs de Monaco seront sûrement revanchards. Une élimination à domicile engendre beaucoup de frustration ou de colère. On n’aura pas le même adversaire demain ».

Sur le bilan de la première partie de saison

« Si on gagne samedi, et ce sera difficile, la première partie de saison sera meilleure que celle de la saison dernière. Pourquoi ? Parce qu’on aura le même nombre de points que l’an dernier, avec en plus une qualification en Coupe de la Ligue ».

Sur la reprise en janvier

« Le calendrier nous impose de bien nous préparer dès la reprise, avec un match de Coupe de France et un quart de finale de Coupe de la Ligue, le tout avant un déplacement à Dijon. Les joueurs auront un programme physique à respecter pendant les fêtes, avec un excédent de poids limite. Derrière, si écart il y a, ils rempliront leur caisse des amendes ».

Retranscription : compte Twitter du LOSC.