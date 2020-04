LOSC : pourquoi Benjamin André a (déjà) réussi sa saison

true

Le milieu de terrain du LOSC, Benjamin André, arrivé du Stade Rennais l’été dernier, a indéniablement réussi sa saison. La preuve.

L’été dernier, lorsque la planète foot n’était pas encore contaminée par le coronavirus, Benjamin André avait décidé de quitter le Stade Rennais pour rejoindre le LOSC. Un pari et une remise en cause pour ce joueur solidement installé depuis des lustres au sein du club breton.

Quelques mois plus tard, et en dépit d’une Ligue 1 qui s’est arrêtée, André peut déjà se féliciter de sa saison. Lui qui a été titulaire à 23 reprises en championnat, pour 31 matches disputés toutes compétitions confondues, se distingue également dans deux classements propres à l’effectif du LOSC. Comme le souligne Opta, il est celui qui a gagné le plus de duels (204) et celui qui a récupéré le plus de ballons (178).