LOSC : pourquoi Gaitan ne pouvait signer qu’à Lille

Tout fier d’avoir pu recruter un ancien international argentin en la personne de Nicolas Gaitan, le président du LOSC, Gérard Lopez, a affirmé : « En fin de mercato, il a eu le choix entre le LOSC et River Plate. Renato (Sanches) et José (Fonte) ont été nos ambassadeurs dans ce dossier, car ils avaient tous les deux joué avec lui ». Le quotidien régional La Voix du Nord assure que Lopez était particulièrement satisfait d’avoir eu le dernier mot.

Sauf qu’à bien regarder le CV de Gaitan, le LOSC avait quasiment 100% de chances d’empocher le morceau. En effet, le milieu offensif a été formé à Boca Juniors et y a joué deux saisons avant de s’envoler pour le Benfica Lisbonne. Quand on a été « xeneize », on ne peut pas imaginer s’engager avec River Plate. Ou alors, il faut s’attendre à vivre reclus chez soi.

Amoureux des Dogues, pour retrouver en vidéo toute l'actualité du LOSC, rendez-vous sur notre chaîne But! Football Club.

Si une centaine de footballeurs ont porté les maillots des deux géants du football argentin, le rythme s’est considérablement ralenti depuis deux décennies. Le dernier en date, Jonatan Maidana, est honni par les fans de Boca. Pas certain que Nicolas Gaitan ait envisagé sérieusement de vivre ça. Le LOSC avait la partie gagnée…