LOSC : problème résolu avec Soumaré, le club éteint l’incendie

true

Envoyé sur le banc depuis la fin du mois de janvier, en tribune contre l’OM dimanche, Boubakary Soumaré (20 ans) avait quelques soucis avec ses dirigeants au LOSC. Une situation surprenante quand on sait que l’ancien Parisien avait refusé de partir à Newcastle malgré une offre très intéressante financièrement des Magpies.

« On avait besoin de se parler avec le club »

Le problème est désormais réglé et c’est le joueur qui l’a annoncé lui-même à l’occasion d’un entretien avec le site officiel de son club : « Mon absence face à l’OM ? Je ne vais pas mentir, c’était difficile à vivre pour moi, d’autant qu’il y a la défaite au bout… Mais on avait besoin de se parler avec le club pour régler une situation concernant la gestion et le développement de ma carrière. Maintenant, c’est réglé. Il faut aller de l’avant et se projeter sur notre fin de saison ».

« J’ai une totale confiance dans le projet »

Et Soumaré s’est empressé de louer la bonne gestion du club où il est sous contrat jusqu’en juin 2022 : « Je suis vraiment très content d’être au LOSC. Ici, il y a un projet extraordinaire pour les jeunes joueurs ! Mais le LOSC, c’est aussi un équilibre avec des joueurs d’une plus grande expérience qui nous permettent de nous développer au quotidien. A Lille, j’ai beaucoup grandi, et je suis reconnaissant à ce club qui m’a donné ma chance dans le monde professionnel (…) J’ai une totale confiance dans le projet mené par le club et le président Gérard Lopez. Avec mes agents, nous travaillons main dans la main et en bonne intelligence avec le club », a-t-il ajouté.