LOSC : Renato Sanches fixe le cap pour la Ligue des Champions

Si le championnat de Ligue 1 a été arrêté pour une durée indéterminée, du côté du LOSC on semble persuadé que la saison 2019-2020 ira à son terme même avec du retard. Quatrième de Ligue 1, Renato Sanches – comme beaucoup de ses partenaires – n’imagine ni la perspective d’une « saison blanche », ni celle de figer les positions après 28 journées : on veut jouer le championnat jusqu’au bout… Et doubler le Stade Rennais voir l’OM pour retrouver la Ligue des Champions.

« On doit s’habituer à disputer la Ligue des Champions tous les ans »

Mécontent du visage affiché par les Dogues sur la précédente édition (dernier de sa phase de poule avec seulement 1 point), Renato Sanches espère que son équipe sera en mesure de progresser en vue de l’édition 2020-2021.

« Nous n’avons pas été mauvais lors de nos différents matchs, que ce soit contre l’Ajax, Chelsea ou encore Valence. Nous avons livré de bonnes prestations, mais il nous a manqué un peu d’efficacité et de réalisme dans le dernier geste. Ce qui est sûr, c’est que c’était une très bonne expérience pour notre groupe. Nous avons beaucoup appris de cette campagne européenne. Si on y retourne la saison prochaine, je suis persuadé qu’on pourra faire encore mieux. On doit s’habituer à disputer la Ligue des Champions tous les ans », a martelé le Portugais de 22 ans dans des propos accordés au site officiel de son club. Au moins, on le sent impliqué sur plus d’une saison…